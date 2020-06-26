Москва, , 04:02 — REGNUM Претензии самарского завода, работающего в сфере радиотехнической промышленности, к ПАО «Туполев» арбитраж Москвы планирует начать рассматривать 30 июля 2020 года. ПАО «Самарский завод «Экран» требует с авиабюро свыше 10 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск рассматривается с начала декабря 2019 года. Слушания неоднократно откладывались. Сумма требований составляет 10 172 613,68 рубля. Третьими лицами выступают Минобороны РФ и ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

Подробности спора неизвестны, но это не первый иск завода из Самары. В конце января 2020 года суд прекратил производство по другому делу — «о взыскании задолженности по контракту №1650/К/9049/С/2015 от 28.07.2015 г. в размере 7 039 966,27 руб., о взыскании неустойки по контракту №1650/К/9049/С/2015 от 28.07.2015 г. в размере 482 937,17 рубля». Истец отказался от заявления.

Напомним, завод работает в Самарской области с 1949 года. «Экран» был исполнителем почти 80 госконтрактов на сумму свыше 667 млн рублей.