Москва, , 03:38 — REGNUM Арбитраж Москвы 13 июля 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска Минобороны России к ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота», которое подведомственено истцу. Сумма претензий превышает 308 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 10 июня 2020 года. Сумма иска — 308 587 962,95 рубля, но подробности не уточняются. Дело к производству принято судьей Сизовой.

Между тем в 2020 году и сам завод неоднократно предъявлял претензии к министерству. Так, 28 сентября 2020 года арбитраж рассмотрит иск о взыскании задолженности в размере 7 405 812 рублей 86 копеек. На 29 июня 2020 года назначено заседание по иску о взыскании 58 440 541 рубля, а на 6 июля — о взыскании 32 358 521,72 рубля.