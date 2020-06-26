Москва, , 03:15 — REGNUM В арбитраж Москвы к ООО «Редакция газеты «Советский спорт» поступил банкротный иск. Претензии воронежского кредитора пока оставлены без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано воронежским ООО «Инвест Груп» 18 июня 2020 года. А 25 июня судья Махалкина оставила иск без движения из-за недочётов, дав заявителю время на устранение до 27 июля 2020 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, не сообщается, но, помимо банкротных претензий, у истца к редакции имеются и финансовые. В апреле 2020 года компания «Инвест Груп» обратилась с иском о взыскании «571 727 руб. 31 копеек по договору на изготовление газетного печатного издания №526/СС-17 от 03.06.2016 года».

Также в июне 2020 года претензии на 1 442 395,03 рубля выставило ООО «Типография Компресс-Москва». Третьим лицом в пока ещё не рассмотренном деле проходит АО «Полиграфический комплекс «Экстра М» из Московской области.

По данным ЕГРЮЛ, редакция учреждена в сентябре 2014 года в Москве. Средняя численность сотрудников — более 50 человек. Директор с февраля 2020 года — Николай Яременко. Собственники — ООО «Ура Медиа», которое принадлежит новосибирскому ООО «Капитал инвест групп» (доля — 84,5%) и ООО «Региональные проекты».