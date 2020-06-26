Москва, , 03:28 — REGNUM Выручка российских аптек за май понизилась по сравнению с апрелем на 14%. Об этом 26 июня со ссылкой на материалы DSM Group сообщает газета «Известия».

В сравнении с маем 2019 года снижение аптечных продаж не настолько значительное — всего на 2,1%.

По информации издания, российские аптеки в мае 2020 года продали лекарств на 75,3 млрд рублей. Этот показатель ниже на 14% продаж предыдущего месяца.

В натуральном выражении продажи снизились на 15,7%. Рекордное снижение — на 28,1% — произошло в группе «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы». Отмечается, что продажи лекарств противопаразитарной категории наоборот выросли на 0,5%. Также на 10,9% упали продажи биологически активных добавок (БАД).

Ранее, наоборот, отмечался существенный рост продаж лекарств. Например, выручка марта примерно на 25% превышала выручку февраля и на 46% — результаты марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова на пресс-конференции в Москве заявила, что возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств можно будет оценить спустя полгода.

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