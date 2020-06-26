Тегеран, , 07:43 — REGNUM 25 июня министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что доход от нефтехимической отрасли достигнет 25 миллиардов долларов к концу срока полномочий действующего правительства благодаря реализации нефтяных и нефтехимических проектов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«За последние два десятилетия национальный доход от нефтехимии составил один миллиард долларов», — сказал Зангане на церемонии открытия трех важных нефтяных проектов в режиме видеоконференции.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани торжественно запустил три важных нефтяных и нефтехимических проекта. Говоря о нефтехимическом комплексе Minadoab, министр отметил, что проект позволит развивать районы на западе страны. Он также отметил, что до конца иранского года (20 марта 2021 года) планируется запустить 17 нефтехимических проектов.

«Эти проекты приведут к скачку производства, поскольку Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул важность принятия таких мер, назвав новый иранский год скачком производства», — отметил Зангане.