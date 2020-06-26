Тегеран, , 07:50 — REGNUM 25 июня управляющий Центральным банком Ирана Абдольнассер Хеммати отверг прогноз Международного валютного фонда (МВФ) касательно экономики Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Даже самые негативные сценарии Центробанка не могут подтвердить прогноз экономического роста для Ирана с показателем — 6%», — отметил Хеммати.

В своем последнем прогнозе по мировой экономике МВФ заявил, что валовой внутренний продукт Ирана (ВВП) сократится примерно на шесть процентов в 2020 году. По словам Хеммати, Международный валютный фонд совершил ошибку, как и в прошлом году.

Говоря о существующих активах ЦБ Ирана в Ираке, Хеммати подчеркнул, что использование активов для удовлетворения основных потребностей осуществляется по решению Ирана и в рамках дружественных отношений между двумя странами.

По его словам, Центробанк выполняет свой национальный долг по обеспечению основных потребностей иранской нации.