, 08:07 — REGNUM 25 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что введение санкций не может создать препятствий для реализации лозунга «резкого скачка производства» иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сегодня все иностранные компании, Соединенные Штаты с их санкциями и сионистский режим Израиля хорошо знают, что санкции не смогут подорвать экономику страны», — заявил президент на церемонии запуска трех важных нефтяных проектов.

«Хотя санкции создают проблемы, они также создают возможности для того, чтобы быть самодостаточными», — заявил президент на церемонии. «Но сегодня Иран может решить множество проблем путем реализации трех нефтяных проектов, которые запустили новую станцию для экспорта нефти», — отметил Рухани.

«Санкции не могут остановить прогресс Ирана, поскольку иранское правительство продолжает осуществлять свои планы без промедления и в конечном итоге достигнет своих целей», — заключил президент.