Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Производитель мотоциклов американская компания Harley-Davidson сократит 140 своих работников в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что под сокращение попадут 90 работников на заводе в Йорке (штат Пенсильвания) и еще 50 на заводе Томагавк в штате Висконсин.

«Как нормальное предприятие, Harley-Davidson регулярно корректирует план производства и соответственно масштабирует производительные силы», — заявил представитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта компания Harley-Davidson запатентовала в Евросоюзе эмблему для экологически чистых мотоциклов. Сама компания планирует к 2027 году выпустить миллион электробайков.

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