Нью-Йорк, США, , 01:06 — REGNUM Крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви американская компания Nike на фоне пандемии коронавируса понесла убытки в размере $790 млн за квартал. Об этом говорится в опубликованном 25 июня отчете компании.

Как следует из документа, доходы Nike за четвёртый квартал 2020 финансового года, который в США завершается 31 мая. составили $6,3 млрд. Этот показатель на 38% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим компания объявила о росте продаж в режиме онлайн на 75%. Также Nike добилась сокращения на 6% административных и других непроизводственных расходов — до $3,2 млрд.

Тем не менее, вопреки надеждам экспертов, получить чистую прибыль компании не удалось и её убытки за отчётный период составили $790 млн, или $0,51 за акцию. Такой результат в компании объясняют влиянием пандемии нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе американских миллиардеров, чьё состояние увеличилось за время пандемии коронавируса, числится также один из основателей Nike Фил Найт. Отмечается, что предприниматель находится в списке тех, чьё состояние с начала марта выросло более чем на $10 млрд.

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