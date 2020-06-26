Ашхабад, , 00:18 — REGNUM Туркмения планирует организовать торговое представительство в Татарии, заявил консул Туркмении в Казани Атадурды Байрамовна переговорах с директором агентства инвестиционного развития Татарии Талией Минуллиной. Об этом дипломат пишет на своей странице в Twitter.

Читайте также: Сын президента Туркмении отправился в Казань на переговоры с главой Татарии

Генеральный консул отметил, что для туркменской стороны торгово-экономические отношения с Россией являются приоритетными.

«В последнее время товарооборот у нас вырос, и большая доля приходится на Татарию. Мы готовы работать над открытием торгового представительства», — подчеркнул Байрамов.

Читайте также: Татария поставила партию «КамАЗов» в Туркмению