Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве запускают новый формат международного сотрудничества — серию цифровых роуд-шоу с представителями туриндустрии разных стран. Как заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, программа подразумевает деловые переговоры и презентацию туристического потенциала Москвы.

«Это поможет нам создать задел на будущее — подготовить инфраструктуру и адаптировать всю городскую отрасль гостеприимства под современные ожидания туристов, на которых, разумеется, оставил отпечаток период пандемии, — подчеркнула Сергунина. — И что не менее важно, международные роуд-шоу с зарубежными туркомпаниями позволяют уже сейчас формировать устойчивый интерес к Москве как к привлекательному направлению для поездок после отмены ограничений».

Стоит отметить, что первое цифровое роуд-шоу прошло 23 июня с представителями туриндустрии из стран Персидского залива. Как уточнили в Комитете по туризму Москвы, взаимный интерес сторон оказался очень высоким, было проведено более 170 онлайн-встреч. Участники надеются на увеличение турпотока и активно вели переговоры потенциальными партнерами.