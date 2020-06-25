Рига, , 23:36 — REGNUM Министерство обороны Латвии считает необходимым строительство отдельной железнодорожной ветки, соединяющей военную базу НАТО в Адажи со скоростной магистралью Rail Baltic. Об этом 25 июня сообщает ИА ЛЕТА.

В подготовленной минобороны Латвии новой концепции говорится, что Латвия ответственна перед союзниками в мирное и кризисное время за предоставление и приспособление своей инфраструктуры для военных нужд, включая доступы к аэропортам, портам, автомобильным и железным дорогам, с целью обеспечить быструю переброску сил НАТО с «минимальными бюрократическими препонами».

Напомним, в данный момент ближайшая железнодорожная станция Гаркалне находится в 10 километрах от военной базы Адажи.

Rail Baltica — инфраструктурный проект скоростной железной дороги европейской колеи, которая должна соединить страны Прибалтики, Восточную и Западную Европу. Стоимость проекта оценивается в 7 млрд евро.