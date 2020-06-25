Тунис, , 23:24 — REGNUM Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран, передаёт 25 июня Mosaique FM.

В частности, граждане России пока не могут въехать в страну из-за большой доли случаев заражения коронавирусной инфекцией среди российских граждан. Россия относится к «красной» категории.

К этой же категории относятся Соединённые Штаты и ряд латиноамериканских стран, в том числе Бразилия.

Страны из «оранжевой» категории допускаются в Тунис только при предъявлении отрицательных результатов тестирования на коронавирус, причём анализ должен быть получен не ранее чем за 72 часа до въезда.

Жители «оранжевых» стран могут на шестой день пребывания в Тунисе за свой счёт пройти тестирование, и тогда, в случае отрицательного результата, ограничения, которые накладывает на них пребывание в стране, будут сняты.

К этой группе относятся Канада, Испания, Португалия, Франция, Сербия, Албания, Польша, Литва, Латвия, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

Для граждан из стран «зелёной» категории ограничений на въезд в Тунис не предусмотрено. Это Италия, Германия, Австрия, Швейцария, Хорватия, Эстония, Китай, Япония, Австралия, Таджикистан и Вьетнам.

Напомним, в Тунисе количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1162, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зафиксировано 50, 1023 человека излечились.

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