Нью-Йорк, США, , 21:44 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит переместились в «красную зону» во второй половине торгов 25 июня.

Индекс Dow Jones опустился на 41,10 пункта (0,16%), до 25 404,84 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,23 пункта (0,01%), до 3050,10 пункта, индекс Nasdaq опустился на 7,98 пункта (0,08%), до 9901,19 пункта.

Американский фондовый рынок отыграл все плюсы после открытия экономики США, пострадавшей от «коронавирусных» ограничений, и в настоящий момент не имеет дополнительных источников роста.

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