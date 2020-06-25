Подгорица, , 21:05 — REGNUM В Черногории в настоящее время находятся всего 5800 туристов, сообщил 25 июня государственный секретарь по туризму министерства устойчивого развития и туризма Дамир Давидович.

Это составляет 10% от количества туристов, приехавших в Черногорию в это время 2019 году. Спад турпотока связан с тем, что Черногория не открывает границы с рядом стран из-за эпидемиологической ситуации.

И в самой стране начался второй этап распространения коронавируса. После объявления конца эпидемии 2 июня и открытия границ в страну были завезены новые случаи, которые быстро вызвали рост числа заражений коронавирусом.