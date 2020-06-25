Ашхабад, , 20:31 — REGNUM После четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вновь открыта железнодорожная станция «Инчех-Борун» на границе Ирана с Туркменией. Об этом заявил пресс-секретарь иранского таможенного управления Рухолла Латифи, пишет «Mehr».

По его словам, сразу же после этого из иранской провинции Голестан в Туркмению были отправлены 30 вагонов с 1950 тоннами цемента.

Также Представитель иранской таможни отметил, что одновременно с этим из города Лютфабад, расположенного в провинции Хорасан-Резави, в Туркмению экспортировано шесть железнодорожных грузовых вагонов с иранскими продовольственными товарами.

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