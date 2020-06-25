Бишкек, , 19:32 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков обсудил с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом возможность содействия со стороны швейцарских властей в реструктуризации внешнего долга республики. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Также главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках Бреттон-Вудских институтов и договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Швейцарию в июле 2019 года.

По итогам переговоров Айдарбеков поблагодарил власти Швейцарии за оказанную Киргизии финансово-техническую помощь в деле борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

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