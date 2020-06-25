Душанбе, , 19:08 — REGNUM За январь-май 2020 года Таджикистан импортировал транспортные средства на общую сумму более 88,9 млн долл., что на 37,5% или 53,3 млн долл. Ниже, чем за тот же период 2019 года.

Большую часть импортируемых в страну машин составляют подержанные автомобили, относящиеся к достаточно низкой ценовой категории.

Основными поставщиками автотранспорта (в основном легкового) в Таджикистан являются страны ЕС, а самые популярные среди таджикистанцев автомобили — «Опель» и «Мерседес».

Что касается грузовых машин, то в страну они поставляются в основном из Китая.

В таможенной службе Таджикистана отметили, что сумма экспорта транспортных средств за указанный период 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизился на 12,9% или на 38 тыс. долл. и составил 2,1 млн долл.