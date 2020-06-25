Бишкек, 25 июня 2020, 19:08 — REGNUM Правительство Германии планирует предоставить Киргизии €41,8 млн (3 млрд 250 млн рублей) на реализацию проектов двустороннего технического и финансового сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба киргизского парламента сегодня, 25 июня.
Из этой суммы €21,8 млн (1 млрд 695 млн рублей) власти ФРГ намерены выделить на шесть проектов технического сотрудничества:
- «Содействие перинатальному здравоохранению» — €4 млн (311 млн рублей)
- «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора» — €6 млн (466 млн рублей)
- «Содействие занятости профессиональному обучению» — €5 млн (389 млн рублей)
- «Сохранение биоразнообразия и снижение уровня бедности путем муниципальной эксплуатации лесных насаждений грецких орехов и пастбищ» — €2,9 млн (225 млн рублей)
- «Создание Фонда исследований и специалистов» — €2,5 млн (195 млн рублей)
- «Содействие использованию в Кыргызстане услуг, имеющих значение для качества» — €1,4 млн (109 млн рублей).
А остальные €20 млн (1 млрд 555 млн рублей) планируют потратить на еще три проекта в рамках финансового сотрудничества:
- «Программу финансового сектора «Цепочки создания стоимости» €9 млн (700 млн рублей)
- «Программу финансового сектора «Цепочки создания стоимости», сопутствующее мероприятие €1 млн (77 млн рублей)
- «Секторный проект по здравоохранению» €10 млн (778 млн рублей).