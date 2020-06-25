Душанбе, , 19:06 — REGNUM За пять месяцев 2020 года оборот оптовой и розничной торговли в Таджикистане составил свыше 12,2 млрд сомони (1,1 млрд долл.), что в сравнении с показателем за аналогичный период 2019 года меньше на 1,8%, сообщает министерство экономического развития страны.

На продовольственных, вещевых и смешанных рынках за отчётный период было реализовано продукции на сумму более 4,3 млрд сомони (417,4 млн долл.), что составляет почти половину — 42,5% — от общего объёма розничного товарооборота.

При этом за январь-май 2020 года прибыль от реализации грузовых и легковых машин составила 229,3 сомони (22,2 млн долл.), животных — 993,8 млн сомони (96,4 млн долл.), нефтепродуктов — порядка 2 млрд сомони (194 млн долл.).

Доля продовольственных товаров в общем объёме товарооборота — более 5 млрд сомони (485 млн долл.) или 49,1%, непродовольственных — свыше 5,2 млрд сомони (504,7 млн долл.) или 50,9%.

В процентном соотношении в группе продуктов питания преобладают мясо и колбасные изделия — 15,4%, сахар и кондитерские изделия — 6,8%, мука и хлеб, овощи, растительное масло — 12,5%, 6,1% и 5,1% соответственно.

Среди товаров непродовольственной группы наибольший удельный вес приходится на нефтепродукты, ткань, трикотаж, строительные материалы, обувь, электротовары.

За указанный период объём розничного товарооборота на одного таджикистанца в среднем составил 1 тысячу 99 сомони, что эквивалентно 1 тыс. 339 рублей.