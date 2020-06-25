Киев, , 18:56 — REGNUM Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая текущего года составлял 82,12 млрд долларов, сообщило 25 июня министерство финансов страны.

Согласно источнику, за май этого года в эквиваленте в национальной валюте долг Украины вырос на 0,59% — до 2,209 трлн гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 0,83%.

Министерство также отмечает, что колебания на валютном рынке в мае были минимальными, соответственно, их влияние на состояние государственного долга было незначительным.

ИА REGNUM отмечает, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 г. вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долларов до 84,36 млрд долларов.