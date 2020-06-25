Пекин, , 18:49 — REGNUM На 10% сократились экспортно-импортные операции в китайском автопроме за май 2020 года. Об этом 25 июня сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности КНР.

В десятку крупнейших компаний по экспорту, занятых в сфере производства, в первые пять месяцев 2020 года вошли Shanghai Automotive Industry Corp., Chery Automobile Co., Changan Automobile Сo и ряд других корпораций. Общий объем автоэкспорта десятки за указанный период составил 284 тыс. единиц, что составило почти 89% от показателей всей отрасли.