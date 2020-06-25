Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Ещё восемь компаний внесены в санкционный список США за сотрудничество с Ираном, сообщили 25 июня в пресс-службе американского финансового ведомства.

Под санкции подпали фирмы из Германии, ОАЭ, Гонконга, а также иранские компании. Это организации, связанные с продажей и производством металла.

Американский минфин аргументирует санкции против них тем, что это делается в рамках борьбы с террористической деятельностью.

Напомним, Иран объявлен нынешним американским руководством ни больше, ни меньше как спонсором международного терроризма. Санкции наращиваются постоянно — с тех пор, как Вашингтон покинул так называемую ядерную сделку с Ираном.

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