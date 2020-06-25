Курган, 25 июня 2020, 18:03 — REGNUM Губернатор Курганской области заявил, что после пандемии коронавируса России придётся многое вспомнить и, наверняка, задействовать часть опыта СССР — той «страны которой уже нет». Об этом он написал в своей статье «Рассуждения обычного человека», опубликованной в его паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Опираться Россия, вспомнившая опыт СССР, по мнению Шумкова, будет на «чувство социальной справедливости и долю спасительного коллективизма, но без коллективизации и обобществления».
После эпидемии коронавируса, которая пройдёт, нашей стране предстоит «общенациональная кассация», полагает глава Зауралья. Она должна включать, на его взгляд, анализ того, кто и как получил исключительный доступ к общенациональным природным или энергетическим ресурсам, не вложив в их создание и освоение ни рубля. А также того, почему прибыль, извлекаемая от эксплуатации этих ресурсов, стремительным потоком утекала за рубеж.
После тщательного анализа, России возможно придётся отказаться от выбора «юношей со взором пылким, но мышлением полуколониальным», в части некоторых союзов и организаций, включая ВТО. И предстоит «вернуть финансовый и экономический суверенитеты», полагает губернатор Курганской области.