Курган, , 18:03 — REGNUM Губернатор Курганской области заявил, что после пандемии коронавируса России придётся многое вспомнить и, наверняка, задействовать часть опыта СССР — той «страны которой уже нет». Об этом он написал в своей статье «Рассуждения обычного человека», опубликованной в его паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Опираться Россия, вспомнившая опыт СССР, по мнению Шумкова, будет на «чувство социальной справедливости и долю спасительного коллективизма, но без коллективизации и обобществления».

«Чувство долга, очень тонко балансирующее с личными потребностями. Ощущение веры в светлое будущее, без ежедневной чернухи, запугивания и откровенной «заказни», почему-то выдаваемых за свободу прессы», — по мнению Шумкова станут приоритетами в постпандемической России.

После эпидемии коронавируса, которая пройдёт, нашей стране предстоит «общенациональная кассация», полагает глава Зауралья. Она должна включать, на его взгляд, анализ того, кто и как получил исключительный доступ к общенациональным природным или энергетическим ресурсам, не вложив в их создание и освоение ни рубля. А также того, почему прибыль, извлекаемая от эксплуатации этих ресурсов, стремительным потоком утекала за рубеж.

«Нам предстоит вывод, что и национализация — это не жуть жуткая и уж точно не «матрос с винтовкой», а вполне нормальный инструмент, применяемый в тех ситуациях, когда отдельные лица не в состоянии самостоятельно сделать правильный выбор между «офшорной родиной» и той, которая дала им жизнь, образование и, в конце концов, всё их богатство», — считает Вадим Шумков, приводя в пример опыт национализации в Великобритании и в других опорных странах европейской демократии.

После тщательного анализа, России возможно придётся отказаться от выбора «юношей со взором пылким, но мышлением полуколониальным», в части некоторых союзов и организаций, включая ВТО. И предстоит «вернуть финансовый и экономический суверенитеты», полагает губернатор Курганской области.