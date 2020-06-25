Саранск, , 17:59 — REGNUM В Мордовии на базе комплекса в Дубенском районе планируется создать молочный кластер. Об этом сообщил глава республики Владимир Волков по итогам визита в район, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас строится молочный комплекс на 6450 фуражных голов. Проектная мощность нового объекта составляет 52 тыс. тонн молока в год. В настоящее время завершается монтаж первого производственного корпуса на 1200 коров. Объем инвестиций в проект составляет 6,5 млрд рублей, новое производство позволит создать 130 новых рабочих мест.

В сутки новый комплекс сможет производить до 200 тонн молока. Строительство завода мощностью переработки 400 тонн молока в сутки планируется начать в следующем году.

ИА REGNUM напоминает, по итогам пяти месяцев текущего года, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Мордовии производство молока увеличилось на 11,2 тыс. тонн или на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 24 июня, суточная молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах региона составила 21 кг, причем продуктивность свыше 20 кг отмечается в 13-ти районах республики. Этот показатель на 1,6 кг выше уровня прошлого года и на 2,1 кг выше среднероссийского показателя.