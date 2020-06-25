Липецк, , 17:53 — REGNUM В Липецкой области после вмешательства прокуратуры из областного бюджета выделано более 700 млн рублей, чтобы привести источники водоснабжения населения в соответствие с санитарными нормами. Об этом 25 июня сообщила Генпрокуратура РФ.

Прокуратура Липецкой области провела проверку соблюдения федерального законодательства об охране и использовании недр и выяснила, что ОГУП «Липецкий областной водоканал» не получило лицензии на право пользования 550 артезианскими скважинами для добычи подземных вод и не организовало зоны санитарной охраны водозабров в отношении 719 объектов.

В адрес заместителя главы региона внесли представление, после рассмотрения которого гендиректор предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности. Областное управление жилищно-коммунального хозяйства разработало и утвердило план мероприятий до 2028 года по приведению подземных источников водоснабжения населения Липецкой области в соответствие с санитарными нормами. На реализацию мероприятий из областного бюджета выделены субсидии в размере более 745 млн рублей.