Нью-Йорк, США, , 17:50 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США проводят первую половину торгов 25 июня в «зеленой зоне».

Однако рост индексов пока является скорее условным и составляет менее 0,1%.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 5,09 пункта (0,02%), до 25 451,03 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,06 пункта (0,07%), до 3048,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 4,83 пункта (0,05%), до 9913,99 пункта.

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