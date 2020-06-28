Саратов, , 12:07 — REGNUM Очередное дело в Саратовской области подтверждает антипочетное место этого региона в рейтинге коррупции. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по дорожному мошенничеству, проверяя возможную связь между подрядными и субподрядными организациями и экс-министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Подробности дела уточнила корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Автомобильная дорога на подъезде к с. Усовка Воскресенского района. Саратовская область

Прокуратура заинтересовалась Николаем Чуриковым, тогда еще находившимся в министерской должности, еще в апреле, по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Сомнения вызвало то, что фирма, которую учредил Чуриков, выиграла ряд дорожных контрактов, причем тогда и по сейчас владеет фирмой женщина, чьи данные полностью совпадают с данными дочери министра. На основании проверки, которая завершилась 18 июня, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве и ремонте автодороги. Сумма ущерба составила более 20 млн, прокуратура упоминает эти деньги как похищенные.

Тогда же, в апреле, Чуриков по собственному желанию ушел с должности. Сейчас расследование продолжается. Нужно отметить, что предыдущий раз Саратовская область лишилась дорожного министра 16 лет назад — он был осужден на 4,5 года колонии за злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба тогда была оценена в 114 млн.

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Кто ответит за отвратительный ремонт дорог и при чём тут дочь экс-министра?».