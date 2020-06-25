Москва, , 17:40 — REGNUM В Сбербанке с начала пандемии новой коронавирусной инфекции увеличилось число клиентов из малого бизнеса. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил директор дивизиона «Малый и микробизнес» ПАО «Сбербанк» Алексей Шашкин.

«Период пандемии стал тяжелым испытанием для малого и микробизнеса, — отметил он, — но этот период стал также и временем возможностей для развития бизнеса, временем адаптации к новым условиям, когда цифровые каналы стали как никогда актуальными».

По словам Шашкина, во втором квартале 2020 года, благодаря наличию удобных и полезных цифровых сервисов кредитного учреждения и широкому перечню программ по поддержке малого бизнеса, выросло число активных клиентов малого бизнеса — на 4% с начала второго квартала. В сравнении с тем же периодом 2019 года дистанционное открытие счетов и регистрация бизнеса увеличились в 6,5 раз. Количество новых клиентов, открывших счета в Сбербанке, с действующим бизнесом выросло более чем в 5 раз. Количество выданных кредитов увеличилось более чем в 2 раза, рост банковских гарантий составил 25%.

«Сбербанк и сейчас продолжает активно помогать клиентам, оказавшимся в сложной ситуации, предлагая как государственные программы поддержки бизнеса, так и собственные, — подчеркнул Шашкин. — Так, по программе кредитования под 0% клиенты малого бизнеса получили 17 тысяч кредитов на сумму свыше 30 млрд рублей».