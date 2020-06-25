Москва, , 17:22 — REGNUM Две трети пунктов техосмотра в Москве могут закрыться до конца 2020 года из-за финансовых трудностей, считает член «Партии Роста», владелец сети центров по прохождению техосмотра Игорь Волчек.

«Сейчас в Москве насчитывается 350 пунктов технического осмотра, из них реально работают не более 100, а к осени может остаться еще меньше. Всего за последние восемь лет из 5 300 технических центров в России закрылось более 1 500», — отметил Волчек.

Он подчеркнул, что 25 июня 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину в связи с тяжелой ситуацией в отрасли. В частности, они жалуются на принятый Госдумой Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», который изменил сроки проверок для автомобилей. Кроме того, из-за пандемии разрешено оформлять ОСАГО без диагностической карты до 30 сентября.

Волчек считает, что технические центры получили от пандемии тройной удар: «Из-за ограничительных мер сервисы в Москве не работали более двух месяцев, а в некоторых регионах остаются закрытыми до сих пор».

«Наша отрасль не попала в число пострадавших и предприятия не получают никакой поддержки. Разрешение оформлять ОСАГО без техосмотра лишает многих последних надежд на сохранение бизнеса», — уточнил эксперт.

Он напомнил, что сейчас проходят техосмотр фактически, то есть с предоставлением автомобиля, не более 20% владельцев транспортных средств, а тарифы не менялись восемь лет. «Если отмена обязательного техосмотра преподносится как помощь гражданам, то это уловка. Ведь всем известно, что те, кто не желает проходить официальную процедуру, приобретают диагностическую карту за 1500−2000 рублей», — добавил Волчек.