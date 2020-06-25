Москва, , 17:21 — REGNUM Арбат оказался в списке наиболее пострадавших от пандемии торговых улиц Москвы. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба компании JLL со ссылкой на проведенное исследование.

Во втором квартале 2020 года доля свободных помещений на улице Арбат составила 14,3%, что на 4,6 процентных пункта выше, чем было в предыдущем квартале. «Данная локация оказалась одной из наиболее пострадавших среди центральных торговых коридоров Москвы», — отметили в пресс-службе.

Из-за ограничительных мер и отсутствия туристического потока на Арбате закрылись несколько сувенирных магазинов, кафе и баров, а также несколько операторов различных сегментов.

В пресс-службе уточнили, что далее ситуация может усугубиться, поскольку пока неясно, когда восстановится туристический поток, а также покупательская способность населения.