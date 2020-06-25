Москва, , 17:02 — REGNUM Обновленный совет директоров АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) избрал нового председателя. Им стал первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе компании.

Напомним, в начале июня текущего года акционеры КСК избрали новый совет директоров компании. В неги вошли, в частности, представители Минэкономразвития РФ и полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе, глава Ростуризма Зарина Догузова, председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов — всего 11 человек.

«В соответствии с уставом АО «КСК», совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании. К его компетенции относится определение приоритетных направлений деятельности компании и проведение политики, обеспечивающей достижение поставленных целей и задач», — сказано в сообщении.

В конце мая Бабич также был избран председателем совета директоров другого института развития Северо-Кавказского федерального округа — АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

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