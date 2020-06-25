Рига, , 16:51 — REGNUM За время введённого решением правительства Латвии с 13 марта по 9 июня режима чрезвычайной ситуации (ЧС) закупочные цены на молоко упали на 10%, а в некоторых регионах более чем 20%. Об этом сообщила заместитель председателя правления общественной организации «Крестьянский сейм» Майра Дзелзкалея-Бурмистре в интервью программе латвийского телевидения «Утренняя панорама».

«Закупочные цены на молоко падали в Латвии очень по-разному. Во многом это зависело от региона, поставщика и структуры хозяйства», — констатировала Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

Она подчеркнула, что в данный момент цены на молочную продукцию на прежний уровень не вернулись. Кроме того, она подчеркнула дефицит рабочих рук на селе. Зарплаты до уплаты налогов, даже с учётом социальных гарантий, в 800−1000 евро в месяц не являются привлекательным предложением для основной массы безработных, заметила Дзелзкалея-Бурмистре.

Напомним, в конце мая в Латвии насчитывалось 93,5 тыс. официально безработных.