Лондон, , 16:40 — REGNUM Мировые цены на нефть немного восстановились в ходе торговой сессии 25 июня, нефть Brent находится вблизи отметки $40 за баррель.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подешевели на 15 центов (0,37%), до $40,16 за баррель. Торги начались на отметке $40,30 за баррель, в ходе торгов Brent опускалась до $39,48 за баррель.

Августовские фьючерсы WTI подешевели на 27 центов (0,71%), до $37,74 за баррель. Старт торгов WTI был на уровне $38,06 за баррель, минимум сессии составил $37,09 за баррель.

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