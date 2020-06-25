Рига, , 16:38 — REGNUM Низкая платежеспособность не позволяет жителям Латвии покупать, а соответственно и производить, только биологически чистую продукцию. Об этом заявила заместитель председателя правления общественной организации Крестьянский Сейм (парламента) Майра Дзелзкалея-Бурмистре в интервью программе латвийского телевидения «Утренняя панорама».

«Мы, как общество, не готовы платить на 30%, 40% больше, чтобы покупать только биологически чистые продукты», — сказала Дзелзкалея-Бурмистре.

Она отметила, что при дополнительных инвестициях Латвия могла бы полностью перейти в сельском хозяйстве на биологически чистое производство. И этот шаг, по её мнению, может превратить в перспективе Латвию в страну экспортёра.

По ее словам, сегодня биологически чистое производство в стране составляет 14% всей продукции сельского хозяйства, в то время как в среднем в Европе эта цифра равна 7%.