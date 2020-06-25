Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина по корректировке ставки НДФЛ до 15% для россиян с доходом свыше 5 млн рублей в год — долгожданное и правильное решение. Об этом заявил ИА REGNUM партнер юридической компании Double Pro Ярослав Гафуров.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил об отказе от плоской шкалы НДФЛ. С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%. Однако повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая повышает 5 млн рублей в год.

Путин заявил, что это должно принести в бюджет около 60 млрд рублей в год. Эти средства, по словам президента, будут целевым путем направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

По мнению эксперта, данное решение можно оценивать положительно.

«Несложный подсчет показывает, что изменения затронут граждан с доходами более 450 тысяч в месяц, это как раз сумма, необходимая для комфортного проживания семьи из 3−4 человека в мегаполисе, например, в Москве. При показателе 2−3 млн в год это уже будет ощутимо», — отметил Гафуров.

Эксперт уверен, что собираемость повышенного налога весьма реальная, так как граждане с высокими доходами (бизнесмены, спортсмены, артисты) ее просто не заметят, а граждане с доходами чуть более 5 млн будут оптимизировать какие-то расходные части.

«В любом случае на основании решении президента РФ будут внесены изменения в налоговое законодательство, с которым работают юристы. Когда они вступят в силу, можно будет говорить о правоприменительной практике», — подытожил собеседник агентства.

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Ранее доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин в беседе с ИА REGNUM высказал мнение, что повышение налога на доходы физических лиц для богатых граждан РФ могло бы быть трехступенчатым и превышать объявленные президентом 15%.

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