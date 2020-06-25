Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM В Ростовской области началась уборочная страда. К работе в полях приступили селяне в южных районах. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Основной фундамент урожая-2020 был заложен осенью прошлого года — было засеяно 2,8 млн гектаров. Весной яровыми культурами в нашей области было засеяно 1,7 млн гектаров, из которых зерновыми — 720 тысяч гектаров. Ту значительную господдержку, которую оказываем аграрной отрасли, будем продолжать», — написал глава региона в Instagram, пожелав хлеборобам благоприятной погоды.

В 2019 году предприятия агропромышленного комплекса получили 5,6 млрд рублей в качестве господдержки. В 2020 году, как ожидается, труженикам донского села будет направлено 5,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор заявил, что аграриям предстоит убрать ранние зерновые на площади более 3 млн гектаров. При этом синоптики прогнозируют, что урожайность зерна озимой пшеницы ожидается в пределах 34−36 центнеров с гектара, ярового ячменя — 22−24 центнера с гектара.

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