Нижний Новгород, , 16:19 — REGNUM 130 детских песочниц заполнят новым песком до конца июля в Нижнем Новгороде. Как сообщаетпресс-служба администрации города, содержимое песочниц меняют в начале каждого лета. Сегодня привезли 4 кубометра песка на игровые детские площадки на улицы Ванеева и Васюнина.

«Каждое лето хочется, чтобы наши дети играли в чистом песке, ведь это любимая игра многих поколений. Когда дети погружены в телефоны и компьютеры — это нас, родителей, не радует. Поэтому здорово, что они будут выходить гулять, играть и общаться», — поделилась жительница дома по улице Васюнина Елена Николаева.

Напомним, в Нижнем Новгороде стартовало рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году по программе формирования комфортной городской среды. Голосование продлится до 6 июля. В списке — 62 общественных пространства.

Отдать свой голос за благоустройство своего района нижегородцы могут 1 июля, вместе с голосованием за поправки к Конституции на избирательных участках города.