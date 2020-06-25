Москва, , 16:16 — REGNUM Снижение ставок единого социального налога для IT-компаний даст им возможность ускорить темпы развития, создать новые рабочие места и завоевать новые рынки, отметил в комментарии для ИА REGNUM в четверг, 25 июня, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, 23 июня Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли (налога на прибыль — с 20% до 3%, ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%), а также упростить схему налогообложения для владельцев зарубежных активов. По мнению президента, такие налоговые условия будут одними из самых привлекательных в мире, и это поможет привлечь специалистов из-за рубежа.

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«Отечественная ИТ-отрасль в прошлом десятилетии демонстрировала высокие темпы роста. Поскольку фонд оплаты труда составляет более половины расходов IT-компаний, существенная льгота по единому социальному налогу даст возможность компаниям ускорить темпы своего развития в новом десятилетии, создать новые рабочие места и завоевать новые рынки.

Надеемся, что этот комплекс мер государственной поддержки также позитивно отразится на динамике развития российских цифровых технологий и ускорит темпы цифровой трансформации экономики страны», — отметил Евгений Ковнир.