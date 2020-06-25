Москва, 25 июня 2020, 16:16 — REGNUM Снижение ставок единого социального налога для IT-компаний даст им возможность ускорить темпы развития, создать новые рабочие места и завоевать новые рынки, отметил в комментарии для ИА REGNUM в четверг, 25 июня, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, комментируя высказывания президента России.
Как сообщалось ранее, 23 июня Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли (налога на прибыль — с 20% до 3%, ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%), а также упростить схему налогообложения для владельцев зарубежных активов. По мнению президента, такие налоговые условия будут одними из самых привлекательных в мире, и это поможет привлечь специалистов из-за рубежа.
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