Москва, , 16:05 — REGNUM На торгах в Европе цены на нефть 25 июня сохраняет негативную динамику, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,22% до $39,83.

«Нефтяной рынок находится под давлением из-за роста запасов нефти и опасениях за спрос из-за ситуации с коронавирусом. За 24 июня число больных в мире увеличилось на 171 тыс. 497 человек, в США — на 36 тыс. 083 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом приближается к 10 млн человек. У ВОЗ стремительное распространение коронавируса взывает опасения. Инвесторы это понимают и учитывают при принятии торгового решения.

Управление энергетической информации в среду также сообщило о недельном росте внутренних запасов сырой нефти на 1,442 млн баррелей (прогноз был +1.500 млн).

Запасы бензина уменьшились на 1,673 млн (прогноза был — 1,728 млн). Запасы дистиллятов выросли на 249 тыс. (прогноза — 500 тыс.). Добыча нефти увеличилась на 500 тыс., до 11 млн баррелей.

Критический уровень для покупателей по нефти находится на уровне $37,70 за баррель Brent. Если он не устоит, то от продавцов стоит ожидать активных действий», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть падает на фоне новой вспышки коронавируса