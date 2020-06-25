Москва, , 16:01 — REGNUM Мировые рынки капитала 25 июня бегут от рисков, и рубль не остается в стороне от общего движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Причин для этого сразу несколько — от распродаж в нефти до страхов по поводу формирования второй волны коронавирусной пандемии.

В конце месяца «россиянина» не стабилизирует фактор налогового периода, а техническая картина торгов парой доллар/рубль явно сигнализирует о стремлении инструмента к 70,00.

Днем 25 июня доллар торгуется по 69,41 руб., основное внимание инвесторов в валютной секции сосредоточено именно здесь. Евро почти не шевелится и торгуется по 77,80 руб.

Краткосрочно, «американец» может двигаться в пределах 69,20−70,20 руб., евровалюта — 77,50−78,00 руб.

На самом деле, инвесторы просто вспоминают о том, что рубль переоценен и при текущих условиях в мире и России доллар может стать 70−72 руб. легко и непринужденно», — считает эксперт.

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