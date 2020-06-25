Минск, , 15:48 — REGNUM «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2020 г. составила 1227,9 рубля», — сообщает Национальный статистический комитет республики.

По курсу Нацбанка Белоруссии 1227,9 бел. руб. составляет $518 в эквиваленте. Фактически постсоветская республика вышла на докризисный уровень пятилетней давности.

Номинальная начисленная зарплата — это сумма до вычета налогов и других отчислений. Получают «на руки» белорусские работники гораздо меньше. При этом в зависимости от места работы усреднённые показатели по зарплатам отличаются почти в два раза.

Так, майская средняя начисленная зарплата в Минске составила 1771 бел.руб., а в Могилёвской области — 993,4 бел.руб. Самые высокие зарплаты у программистов, лётчиков, финансистов, работников химпрома, чиновников и сотрудников спецслужб.