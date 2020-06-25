Сеул, , 16:07 — REGNUM В Южной Корее примут меры по усилению ответственности финансовых компаний за ущерб их клиентов, пострадавших от фишинга. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В настоящее время, согласно закону «Об электронном финансировании», в результате хакерских атак или системных сбоев финансовая компания обязана выплатить компенсацию пострадавшим, однако в случае фишинга (если данные «утекли» по вине клиента) компания освобождается от ответственности.

В рамках мер по усилению ответственности решено создать нормативно-правовую базу для компенсации финансовыми компаниями ущерба клиентов, пострадавших от фишинга.

Кроме того, ряд компаний будут обязаны работать с системой обнаружения подозрительных финансовых транзакций и принимать меры относительно них. Также, правительство страны приняло решение разработать страховой продукт широкого спектра, который позволит получить компенсацию в случае фишинга.

Фишинг — это совокупность методов, позволяющих обмануть пользователя и заставить его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию. Чаще всего злоумышленники выдают себя за представителей известных организаций в электронных письмах или телефонных звонках.