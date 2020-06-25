Бишкек, , 15:36 — REGNUM Общественный транспорт не будет работать в столице Киргизии в выходные дни. Как сообщили в столичном муниципалитете, соответствующее постановление подписала вице-мэр Татьяна Кузнецова.

Причиной, по которой будет ограничена работа городских автобусов, троллейбусов, частных маршруток и такси, стала сложная эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, столице остается напряженной.

Отмечается, что, по мнению специалистов, общественный транспорт является одним из основных очагов распространения коронавирусной инфекции.

Обычный режим работы столичного муниципального транспорта в мэрии обещают вернуть только после улучшения эпидемиологической ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 25 июня, в Киргизии выявлено 3 954 случая заражения коронавирусом, из них 1 547 — в киргизской столице. За последние сутки заражение выявили у 228 жителей республики, в том числе у жителей столицы — 113.