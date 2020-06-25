Токио, , 15:22 — REGNUM Японская компания Olympus планирует продать часть бизнеса, связанного с фототехникой и сосредоточиться на производстве медицинского оборудования, сообщает The Wall Street Journal.

Компания планирует продать бизнес фонду прямых инвестиций Japan Industrial Partners Inc. Стороны планируют закрыть сделку до конца 2020 года. Размер соглашения не разглашается.

Отметим, компания Olympus стала выпускать первые фотоаппараты в 1936 году. Компания достигла вершины успеха в 70-е годы. На рынке цифровых фотокамер в 2000-х годах Olympus занимал второе место после Sony.