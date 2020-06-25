Москва, , 14:57 — REGNUM По итогам мая 2020 года жители России купили всего 57 новых машин сегмента Luxury — на 47% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом 25 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самые большие продажи среди люксовых брендов в мае текущего года были у марки Bentley. Их в России было реализовано 14 экземпляров. При этом на Bentley пришлась почти четверть продаж всех люксовых автомобилей в стране.

На втором месте разместился бренд Lamborghini с результатом в 13 проданных авто. Тройку лидеров люксовых марок замыкает Mercedes-Benz Maybach S-Class. В мае текущего года их приобрели 12 автолюбителей.

Далее по списку идут бренды: Rolls-Royce (9 ед.), Maserati (6 ед.), Aston Martin (2 ед.) и Ferrari (1 ед.).

По данным аналитиков агентства, порядка 60% купленных в мае новых роскошных авто были зарегистрированы в Москве (33 ед.).

Напомним, в апреле 2020 года автолюбители РФ приобрели 66 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 62% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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