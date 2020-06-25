Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM Правительство Казахстана не планирует снова выплачивать материальную помощь в размере 42 500 тенге ($105). Об этом 25 июня заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на брифинге.

По его словам, для единовременных выплат использовались средства Государственного фонда социального страхования. Министерство труда совместно с Национальным банком реализовали часть активов фонда на сумму 322 млрд тенге ($798).

Это позволило получить выплаты в размере 42 500 тенге 4,607 млн человек. Нурымбетов добавил, что финансовые возможности фонда уже ограничены.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана выплатили единовременные социальные пособия гражданам республики, потерявшим работу из-за введения режима чрезвычайного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: Пособия в $100 получили 3,7 млн жителей Казахстана