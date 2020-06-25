Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Основной нефтегазовой добывающей компанией, которая начнет разработку месторождений на шельфе Черного моря бассейна Грузии, стала OMV из Австрии. Об этом 25 июня сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава, передает «Общественное телевидение».

Сообщается, что тендер грузинского минэкономики на получение права вести разработку нефти и газа по II и III лицензионному блоку Черного моря был проведен 22 июня. Победителем стала компания OMV.

По данным ведомства, буровые работы на шельфе будут начаты после проведения сейсморазведочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 90-х годов в Грузии основной иностранной нефтегазодобывающей компанией была американская Frontera. В 2020 году в ходе длительных судебных разбирательств грузинские власти расторгли с ней договор из-за нарушений его условий.

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