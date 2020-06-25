Ташкент, , 14:15 — REGNUM Влияние пандемии коронавируса на туризм обсудили участники 65-го заседания Европейской региональной комиссии Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО), сообщает 25 июня издание UzReport.

Мероприятие проходит под председательством председателя Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Азиза Абдухакимова в режиме онлайн.

Глава комитета представил меры поддержки туристической сферы в Узбекистане. Он отметил, что услуги гидов и экскурсоводов не облагаются налогами. Кроме того, в ноябре предоставляются специальные льготы для пожилых людей.

Абдухакимова призвал объединить усилия для преодоления сложившегося кризиса в сфере туризма. В конференции приняли участие представители около 40 стран мира. Форум получил название «Пути восстановления».

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