Москва, , 14:13 — REGNUM Компания АвтоВАЗ начала отгрузку партии Lada Largus для Почты России. Об этом 25 июня говорится в пресс-релизе компании.

LADA Largus для Почты России Lada.ru

Всего Почта России получит свыше тысячи экземпляров фургонов и пятиместных универсалов Largus. Причем окрашены машины будут в специальный цвет. Кроме того, автопроизводитель оснастил Lada Largus допоборудованием по заказу Почты России.

Почтовые машины окрашены в лазурно-синее цвета. Они получили наклейки с символикой Почты России, а также бело-лунные маячки и сирены. Также в оснащение спецверсий входят: сигнализация с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительный комплект зимних шин, набор водителя в фирменной сумке Lada и др.

Напомним, в прошлом году АвтоВАЗ реализовал 9619 автомобилей Lada Largus.

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